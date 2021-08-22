2021/08/22 | 20:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد قوات تابعة للحكومة الأفغانية السابقة، للدخول في نزاع طويل الأمد مع طالبان، من دون أيضا استبعاد إمكانية التفاوض مع الحركة.

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