2021/08/22 | 20:21 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: نثمن قرار القضاء العادل ضد المجرم الذي قتل عبير سليم

الكاظمي: قضاؤنا هو ميزان العدل ومصدر الثقة بالدولة وضمان الحقوق

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