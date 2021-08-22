2021/08/22 | 20:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونحن نستذكر ثورة الامام الحسين إنما نعيش في عالماً ليس ساكناً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعاني الإنسانية لنهضة الإمام الحسين.. ورقة على طاولة النقاش في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعاني الإنسانية لنهضة الإمام الحسين.. ورقة على طاولة النقاش في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).