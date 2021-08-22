الرافدين يباشر بصرف رواتب الموظفين

2021/08/22 | 20:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، مباشرته بتوزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” أنه “تم توزيع […]

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