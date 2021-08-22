بدء توزيع رواتب موظفي الدولة عبر البطاقات الالكترونية

2021/08/22 | 20:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الاحد، مباشرته توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

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وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 اب 2021)، إنه "تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد".

واشار الى ان "المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة".

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