اعتقال 'إرهابي' غربي بغداد

2021/08/22 | 21:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة بغداد، الاحد، عن اعتقال "إرهابي" غربي العاصمة.

وقالت الشرطة في بيان، إن "سيطرات شرطة بغداد/ سيطرة ابو غريب تلقي القبض على ارهابي قادم من جزيرة الانبار".

وأضافت أن المعتقل "مطلوب وفق المادة 4 ارهاب الى استخبارات الرمادي".

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