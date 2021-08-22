الصحة تحدد شرطاً للوصول إلى المناعة المجتمعية

2021/08/22 | 21:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، شرطاً للوصول إلى المناعة المجتمعية، فيما أكدت تسجيل إيجابيتين مهمتين بعد ارتفاع نسبة المتطعمين باللقاح المضاد لكورونا.وقال مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد […]

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