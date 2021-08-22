وفاة تونسي متهم بالارهاب في سجون الحوت

2021/08/22 | 21:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناسأفاد مصدر في شرطة ذي قار، الأحد، بأن نزيلاً في سجن الناصرية المركزي فارق الحياة إثر مضاعفات من الفشل الكلوي.

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وقال المصدر لـ"ناس"، (22 آب 2021)، إن "النزيل (م.ع.ع) من مواليد 1952 يحمل الجنسية التونسية ومحكوم بالسجن المؤبد لإدانته بقضايا تتعلق بالإرهاب، توفي اليوم في سجن الحوت نتيجة إصابته بالفشل الكلوي".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة نقلت جثة المتوفى إلى الطب العدلي، وتم إكمال الاجراءات القانونية واصدار شهادة الوفاة".

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