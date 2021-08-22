الصحة تتحدث عن “المناعة المجتمعية” ضد الفايروس

2021/08/22 | 22:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، تسجيل إيجابيتين مهمتين بعد ارتفاع نسبة المتطعمين باللقاح المضاد لكورونا.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير الحلفي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “تحقيق المناعة المجتمعية يتم في حال بلغت نسبة تطعيم المواطنين اكثر من 70%”، لافتا الى أن “المناعة المجتمعية لا تعني السيطرة التامة على الوباء”.

وأشار إلى أن “المناعة المجتمعية لفيروس كورونا لا يمكن تحقيقها في القريب العاجل نتيجة تحول سلالات الفيروس”، مبيناً أن “زيادة نسب الملقحين لها ايجابيتان مهمتان، إذ إنها تخفض معدل تسجيل الاصابات، وتقلل من الحالات الخطرة والوفيات لكنها أيضاً لا تعني ايقاف الوباء”.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم، تطعيم 95639 شخصاً باللقاح المضاد ل‍كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مؤكدة تسجيل 5634 إصابة جديدة ب‍كورونا.

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