2021/08/22 | 22:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري في رئاسة الجبهة التركمانية العراقية يوم الاحد الموافق 22 آب 2021، وبحث الطرفان مجمل الاوضاع الامنية والخدمية في المحافظة والتأكيد على سرعة تنفيذ المشاريع وتثمين دور الاجهزة الامنية في تنفيذ مهامها في استقرار المحافظة.

واكد الجانبان خلال اللقاء الذي حضره عضو الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية السيد علي مهدي ورئيس جمعية بابا گرگر للمهندسين التركمان المهندس ارجان اديب ،على اهمية الحوار والتعاون للحفاظ على المنجزات التي تحققت في كركوك بما يعزز التعايش والاستقرار بين مكونات كركوك، وتعزيز الجهود الهادفة لتوفير الخدمات والاعمار في المحافظة.

وثمن الطرفان جهود القطاع الصحي والجيش الابيض في مواجهة تحديات كورونا وتشجيع الدوائر كافة ومواطني كركوك على اخذ اللقاحات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توران والجبوري يؤكدان اهمية الحوار والتعاون للحفاظ على المنجزات التي تحققت في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توران والجبوري يؤكدان اهمية الحوار والتعاون للحفاظ على المنجزات التي تحققت في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).