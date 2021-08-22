مصدر لـCNN: مازال هناك 20 ألف شخص داخل مطار كابول في انتظار الإجلاء

2021/08/22 | 22:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما يقرب من 20 ألف شخص ما زالوا في مطار كابول، لأن عمليات الإجلاء لم تقلل بشكل كبير من الأعداد لأن المزيد يستمر في القدوم، وفقًا لما قاله مصدر لشبكة CNN.

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