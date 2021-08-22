2021/08/22 | 22:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

اليوم الأحد، أن الحكومة جادة وعازمة،

على بحث جميع الملفات العالقة بين

العراق والكويت.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد عزم الحكومة على بحث جميع الملفات العالقة بين العراق والكويت (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد عزم الحكومة على بحث جميع الملفات العالقة بين العراق والكويت (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).