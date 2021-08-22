بالفيديو.. رسالة من رئيس كتلة للكاظمي: كركوك تخسر 240 ألف دولار يومياً منذ 2011

2021/08/22 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بعث النائب الصالحي خطاب الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اشار فيه، الى خسارة، كركوك للثروة الوطنية للطاقة الكهربائية كل يوم 240.000 الف دولار.

وقال في بيان تلقته (بغداد اليوم) ، ان هذه الخصارة مقابل شراء نفس الطاقة من المستثمر منذ عام 2011 متسائلا: هل ستلبي ندائنا في معالجة توقف هذه المحطة للطاقة الكهربائية في كركوك بواقع تكلفة تقدر بثلاثة ملايين دولار".

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