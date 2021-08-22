طالبان ترسل مئات المقاتلين للسيطرة على

2021/08/22 | 22:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، عن ارسال مئات المقاتلين إلى ولاية بنجشير / الاسود الخمسة / للسيطرة عليها.وذكرت الحركة، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إن "المئات من مسلحيها يتوجهون نحو الولاية للسيطرة عليها، بعد رفض مسؤوليها المحليين تسليمها بشكل سلمي".وكانت ولاية بنجشير الأفغانية (الولاية الوحيدة التي لم يحتلها عناصر حركة طالبان) قد أعلنت في 16 آب الجاري، استعدادها لمقاومة مسلحي طالبان، والقيام بحرب كبيرة ضدهم./انتهى8

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