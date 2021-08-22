التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يسقط طائرة مسيرة شرقي سوريا

2021/08/22 | 22:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلن الجيش الأمريكي أن طائرة مقاتلة تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أسقطت طائرة مسيرة شرقي سوريا ، بعد اعتبارها تهديدا.وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل بالجيش الأمريكي واين ماروتو "نجحت طائرة للتحالف في الاشتباك مع طائرة مسيرة وإسقاطها بالقرب من قاعدة القرية الخضراء".وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الشهر الماضي إنها تشعر بقلق عميق من شن هجمات على أفراد أمريكيين في سوريا والعراق بعد استهداف دبلوماسيين وقوات أمريكية في ثلاث هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة جنديين أمريكيين./انتهى9

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