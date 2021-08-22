2021/08/22 | 22:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، عن اعتقال “إرهابي” وتاجر مخدرات وضبط صواريخ وعبوات في الأنبار.وقالت الخلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة (احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع) والتي اكدت توجه احد الإرهابيين للدخول الى قضاء الكرمة …

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