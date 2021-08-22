الكاظمي يعود الى بغداد بعد اختتام زيارته إلى دولة الكويت

2021/08/22 | 22:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته الى الكويت.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ، اليوم الاحد، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يعود إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته إلى دولة الكويت” .وفي وقت سابق من اليوم الاحد، …

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