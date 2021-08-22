2021/08/22 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبدعون: الأدب يفتح نوافذ جديدة للخروج من الأزمات إلمتنبي يحتفي بشعراء القلم دون إرتداء كمامة بغداد – امير ابراهيم الحروف التي خطها القلم لتعبر عنها قصائد الشعراء والشواعر بقوافيهم ، عكست الوجه الجميل للكلمة لتبحث عن معناها الراقي مخترقة حدود الكمامة إلى اسماع من حضر في قاعة شاعر العرب المتنبي بدائرة العلاقات الثقافية العامة في […]

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