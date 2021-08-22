2021/08/22 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيلم لكوركي في مهرجان كارلو في فاري اربيل – الزمان نشرت إدارة مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، الشريط الترويجي لفيلم (الامتحان) للمخرج الكردي شوكت امين كوركي، وهو الفيلم السينمائي الرابع له.وذلك بمناسبة مشاركته في الدورة الـ55 للمهرجان المقرر إقامتها في آب الجاري ، بعد تأجيلها بسبب جائحة كورونا.ويعد مهرجان كارلوفي فاري بجمهورية التشيك من […]

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