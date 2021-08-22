2021/08/22 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين الماضي والحاضر أيهما الأجمل؟ – عادل الزبيدي كثيرا ما نسأل من ابنائنا او من احفادنا عن طبيعة الحياة في مدارسنا ايام زمان واحوالنا الدراسية وعن معلمينا لذلك كنت اجيب ومن منطلق تجربتي الشخصية وانا من سكنة الاحياء او المحلات الشعبية ان مدارسنا وعلى بساطة ابنيتها فهي جميلة ونظيفة سواء بالنسبة للصفوف او الساحات وطلابها […]

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