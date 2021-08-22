منتخبنا الأولمبي يخوض ثلاث مباريات ودية في معسكر تركيا

2021/08/22 | 23:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سيخوضُ المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم ثلاث مباريات ودية ضمن معسكره التدريبي المقام في مدينة ازميت التركية الذي يستمر حتى الثاني من الشهر المقبل.

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وقالَ المدرب المساعد للمنتخب الاولمبي، عباس عبيد، في حديث تابعه "ناس" (22 اب 2021)، إن "المنتخب الأولمبي سيلاعب منتخب ليبيا الأول يوم الجمعة المقبل بتمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، في أولى مبارياته ضمن معسكر تركيا".

وأضافَ عبيد أن "المباراة الثانية ستكون في اليوم نفسه مع فريق نغيدة أنادول التركي في الساعة الخامسة مساءً"، مشيراً إلى أن "المدرب سيعتمد على تشكيلتين مختلفتين في كلا المباراتين، وذلك لمنح الفرصة لجميع اللاعبين الموجودين مع المنتخب ومشاهدة مستوياتهم في المباريات الودية، قبل الذهاب الى دبي بالثاني من الشهر المقبل وخوض مباراتين وديتين أمام منتخب الامارات الاولمبي بالرابع والسادس من الشهر نفسه".

وأوضحَ المدرب المساعد أن "المنتخب سيخوض مباراة ثالثة ضمن معسكر تركيا، وستكون في الواحد والثلاثين من الشهر الحالي مع نادٍ تركي أو مع أحد الاندية الخليجية الموجودة هنا ضمن معسكراتهم التحضيرية للموسم الجديد".

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