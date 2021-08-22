عشرات القتلى والمفقودين بسبب فيضانات كارثية في ولاية تينيسي الأمريكية

2021/08/22 | 23:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 16 شخصًا مصرعهم وما زال 51 آخرين في عداد المفقودين نتيجة للفيضانات الكارثية التي حدثت يوم السبت في مقاطعة همفريز بولاية تينيسي الأمريكية.

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