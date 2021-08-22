مفوضية الانتخابات تجري غداً المحاكاة الثانية: بدأنا بالعد التنازلي

2021/08/22 | 23:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مفوضية الانتخابات، انها ستجري غداً الأثنين، عملية المحاكاة الثانية ليوم الاقتراع في الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 10 تشرين الأول المقبل.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي :”غدا ننفذ عملية المحاكاة الثانية في 1079 محطة في عموم العراق ومحطتين للتصويت الخاص”.وأضافت “نحن في العد التنازلي لاجراء الانتخابات وعازمون على اجرائها في موعدها […]

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