2021/08/22 | 23:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. ثلاثة مليارات لتلبية احتياجات أحد المؤتمرات في العراق!) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. ثلاثة مليارات لتلبية احتياجات أحد المؤتمرات في العراق!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).