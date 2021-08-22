الكاظمي يعود إلى بغداد عقب اختتام زيارة الكويت .. هذه ابرز محطات الزيارة

2021/08/22 | 23:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الاحد، الى العاصمة بغداد قادماً من

الكويت.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان مقتضب، تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظم

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