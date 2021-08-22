الكاظمي يحث القطاعين الكويتيين العام والخاص على الاستثمار في العراق (صور)

2021/08/22 | 23:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

اليوم الأحد، القطاعين الكويتيين العام

والخاص على الاستثمار في العراق، فيما

أكد تطلع العراق إلى إنشاء منطقة صناعية

وتجارية مشتركة مع الكويت.

وقال الكاظمي في حديث خ

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