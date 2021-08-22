الصحة تتحدث عن

2021/08/22 | 23:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

الأحد، تسجيل إيجابيتين مهمتين بعد

ارتفاع نسبة المتطعمين باللقاح المضاد

لكورونا.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض

عبد الأمير الحلفي في تصريح نقلته

وكالة الأنباء ا

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