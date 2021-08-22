مصدر يوضح طبيعة الانفجارات المتتالية في منطقة زراعية بديالى

2021/08/22 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشف مصدر حكومي في ديالى، اليوم الاحد، عن حقيقة رصد انفجارات متتالية في منطقة زراعية شرقي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "دبابة تعود للجيش للعراقي عبارة عن هيكل مرمية منذ نيسان 2003 في هيكل زراعي بريف ناحية كنعان(22كم شرق بعقوبة) التهمتها نيران نشبت في الجدول ما ادى الى انفجارذخائر متعددة كانت بداخلها ".واضاف المصدر ان "الانفجارات المتعاقبة لم تسبب أية خسائر بشرية او مادية كونها بعيدة عن المنازل السكنية"، لافتا الى انه "لم يكن احد يتوقع بان هيكل الدبابة يضم ذخائر كل هذه السنين الطويلة".

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