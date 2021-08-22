وزارة الزراعة تحدد ضوابط نقل الثروة الحيوانية المحلية

2021/08/22 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، ضوابط نقل الثروة الحيوانية المحلية بين كافة المحافظات بضمنها اقليم كردستان واعتبارا من 22 اب الحالي.

وذكر بان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزارة الزراعة حددت ضوابط نقل الثروة الحيوانية المحلية بين المحافظات لتفادي ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، و بناءَ على قرار هيئة الرأي في الوزارة و لكونها الجهة القطاعية المختصة تقرر اعتماد ضوابط حركة نقل الحيوانات الحية المحلية اعتباراً من 22 آب الحالي".

و أكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "الضوابط تنص على السماح بانتقال الحيوانات الحية المحلية (العجول و الأبقار و الأغنام) بين المحافظات كافة، ومن ضمنها محافظات إقليم كردستان على أن تكون معززة بشهادة صحية بيطرية اصولية صادرة عن الجهات الصحية البيطرية الرسمية".

وتابعت بالقول: "وعن غض النظر عن كافة الكتب الموجهة قبل هذا القرار و التي تضمنت طلب الموافقة على حركة نقل الحيوانات الحية موضوعة البحث".

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