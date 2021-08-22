2021/08/22 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اثنى وزير التربية علي حميد الدليمي، ،اليوم الأحد، على ما قام به جهاز الأمن الوطني وهيئة الاعلام والاتصالات من اعتقال مجموعة من مروجي اجهزة "الغش الالكتروني" في محافظتي كركوك وصلاح الدين .

وقال الوزير في بيان صحفي، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الاجهزة الأمنية كثفت جهدها الاستخباري،، تزامناً مع بدء الامتحانات النهائية لطلبة السادس الاعدادي، للكشف عن مروجي الأجهزة الراديوية المستخدمة في عملية الغش الامتحاني، مشيرا الى " أن مفارزه المختصة بالاشتراك مع فريق هيئة الاعلام والاتصالات، تمكنوا من القبض على (خمسة) متهمين بالجرم المشهود في محافظتي (كركوك وصلاح الدين)، وعلى إثر ذلك تمت مصادرة ما بحوزة المروجين من سماعات بث وأجهزة لاسلكية وهواتف محورة وبطاقات تشويش، إذ دونت أقوالهم أصولياً، وأحالتهم مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ودعا الدليمي "الطلبة إلى مواجهة هذه الحملات بالمزيد من الاجتهاد والنجاح والتفوق، مؤكداً أن ذلك وحده هو طريق التميز المطلوب".

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