2021/08/22 | 23:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت وزارة التربية اعتقال مجموعة من مروجي اجهزة الغش خلال الامتحانات العامة .واثنى وزير التربية علي حميد الدليمي في بيان، على ما قام به جهاز الأمن الوطني وهيئة الاعلام والاتصالات ،اليوم الأحد ،من اعتقال مجموعة من مروجي اجهزة "الغش الالكتروني" في محافظتي كركوك وصلاح الدين .وقال الوزير : "تزامناً مع بدء الامتحانات النهائية لطلبة السادس الاعدادي، كثفت الاجهزة الأمنية جهدها الاستخباري للكشف عن مروجي الأجهزة الراديوية المستخدمة في عملية الغش الامتحاني، وتمكنت من القبض على (خمسة) متهمين بالجرم المشهود في محافظتي (كركوك وصلاح الدين)".واضاف انه :" تمت مصادرة ما بحوزة المروجين من سماعات بث واجهزة لاسلكية وهواتف محورة وبطاقات تشويش، ودونت أقوالهم أصولياً، واحيلوا مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم "./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مجموعة من مروجي أجهزة الغش خلال الامتحانات العامة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مجموعة من مروجي أجهزة الغش خلال الامتحانات العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).