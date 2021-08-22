الزراعة تحدد ضوابط نقل الثروة الحيوانية بين المحافظات

2021/08/22 | 23:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حددت وزارة الزراعة ضوابط نقل الثروة الحيوانية المحلية بين المحافظات لتفادي ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء .و اوضحت الوزارة في بيان :" ان الضوابط تنص على السماح بانتقال الحيوانات الحية المحلية (العجول و الابقار و الاغنام) بين المحافظات كافة، و من ضمنها محافظات اقليم كردستان ، على ان تكون معززة بشهادة صحية اصولية صادرة عن الجهات البيطرية الرسمية، وغض النظر عن كافة الكتب الموجهة قبل هذا القرار و التي تضمنت طلب الموافقة على حركة نقل الحيوانات الحية "./انتهى9

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