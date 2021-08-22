2021/08/22 | 23:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتصوير : حسين الونانشهدت العاصمة بغداد، اليوم الاحد، ظاهرة "القمر العملاق" التي يتزامن فيها اكتماله مع وصوله إلى أقرب نقطة له من الأرض في مداره البيضاوي.ووثقت عدسة وكالة الانباء العراقية (واع)، الظاهرة الفلكية التي تضمنت صورا للقمر العملاق في سماء بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القمر العملاق يزين سماء بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القمر العملاق يزين سماء بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).