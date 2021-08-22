2021/08/22 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مظهر_محمد_صالح اليَقَظَة والغفلة : مَرارات الاضداد وصراعاتها .مظهر محمد صالح اليَقَظَة هي حالة دماغية متكررة يومياً يكون فيها الفرد واعيًا ومشاركًا في الاستجابات المعرفية والسلوكية تجاه العالم الخارجي مثل الاتصال والتأمل والأكل وغيرها ، في حين تنصرف الغفلة الى تخلف الذكاء وقلة الفطانة ، وبين هذا وذاك تتسع الحياة المجتمعية لتمنح اليقظة فرص الجدل التاريخي في مساحات داكنة يلونها الوعي اي بما هو التف ......





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