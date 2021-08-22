السيطرة على - ألم البشر والسيطرة على - حرية - البشر - منى حلمي

#منى_حلمي السيطرة على " ألم " البشر .....
والسيطرة على " حرية " البشر ------------------------------- لا أدرى الى متى ، ستظل الشعوب العربية الموحدة بالله ، ورسوله آخر الأنبياء ، وخاتم المرسلين ، المؤمنة باليوم الآخر ، وأركان الاسلام المقدسة ،فى " غيبوبة " بائسة ، تثير الشفقة ، والأسى ؟؟.
الى متى ، تتجاهل هذه الشعوب وتحتقر ، اكتشافات الطب ، وانجازات العلم ، فى كل مجال ، ......
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