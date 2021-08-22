2021/08/22 | 23:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المصرية أنه سيصدر قرار تنظيمي يلزم بعض الفئات في الدولة بالحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد، وأنه ستكون هناك عقوبات للرافضين.

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