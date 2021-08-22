الصحة تحدد موعد الوصول إلى المناعة المجتمعية من كورونا

2021/08/22 | 23:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، شرطاً للوصول إلى المناعة المجتمعية، فيما أكدت تسجيل إيجابيتين مهمتين بعد ارتفاع نسبة المتطعمين باللقاح المضاد لكورونا.وقال مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير الحلفي، للوكالة الرسمية، وتابعه “النور نيوز”، إن “تحقيق المناعة المجتمعية يتم في حال بلغت نسبة تطعيم المواطنين اكثر من 70%”، لافتا …

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