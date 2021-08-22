2021/08/22 | 23:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد فقد العراق أكثر من 15 ألف قطعة أثرية من متحف بغداد وحده تعود لحضارات مختلفة بدءاً من السومرية قبل 4 آلاف عام ومرورا بالبابلية والآشورية وصولا للحضارة الإسلامية.الإحصاءات الرسمية تغيب عن رصد القطع الأثرية المهربة خارج البلاد، إذ نهبت الآثار العراقية على وقع الاحتلال الأميركي عام 2003، وكانت العاصمة بغداد والموصل …

ظهرت المقالة الآثار العراقية..



جرح ينزف رغم استعادة آلاف القطع أولاً على النور نيوز.

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