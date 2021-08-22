2021/08/22 | 23:29 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وسائل إعلام أميركية: مصرع 16 شخصا وفقدان عشرات آخرين جراء فيضانات عارمة

عاجل | بايدن: أولويتنا هي إخراج الأميركيين من أفغانستان بأسرع وقت ممكن

بايدن: نعمل على نقل حلفائنا الأفغان الذين وقفوا إلى جانبنا

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