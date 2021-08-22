وقوع جرحى اثر شجار بين موكب تابع لفصيل مسلح ومتظاهرين جنوب العراق

2021/08/22 | 23:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع شجار "عنيف" بين موكب لاحد الفصائل المسلحة، مع عدد من المتظاهرين في محافظة ذي قار.

وقال مصدر محلي، في تصريح لـ NRT عربية (22 اب 2021)، ان "شجارا اندلع بين موكب تابع لفصيل مسلح وعدد من المتظاهرين، اثناء مرور الموكب من قرب ساحة الحبوبي".

واضاف المصدر أن "اصحاب الموكب كانوا يحملون القامات والسكاكين فضلا عن اسلحة نارية، ما ادى الى وقوع جرحى في صفوف المتظاهرين"، مؤكدا انه "تم نقل الجرحى الى المستشفى".

واشار الى "الفصيل المسلح استنفر افراده تحسبا من اي هجوم قد يقوم به المتظاهرون خلال الساعات المقبلة".

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