النيران تشتعل في عدد من بساتين ديالى (فيديو)

2021/08/22 | 23:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتعلت النيران، الاحد، في عدد من البساتين ضمن محافظة ديالى.

وقال مصدر محلي لـ NRT عربية (22 اب 2021)، إن "حرائق اندلعت في 3 بساتين داخل قرية (زهرة) التابعة لناحية (العبارة) قرب بعقوبة".

واضاف المصدر ان "فرق الاطفاء توجهت على الفور الى مواقع الحرائق في محاولة منها للسيطرة على النيران".

وأكد انه "حتى اللحظة لم تتضح اسباب اشتعال النيران في هذه البساتين".

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