اعتقال مجموعة من مروجي أجهزة الغش خلال الامتحانات في كركوك وصلاح الدين

2021/08/22 | 23:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد عن تمكن جهاز الأمن الوطني من اعتقال مجموعة من مروجي أجهزة الغش خلال الامتحانات العامة.وذكرت الوزارة في بيان، ان “وزير التربية علي حميد الدليمي، أثنى على ما قام به جهاز الأمن الوطني وهيئة الاعلام والاتصالات ، من اعتقال مجموعة من مروجي اجهزة “الغش الالكتروني” في محافظتي كركوك وصلاح […]

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