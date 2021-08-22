حكومة ذي قار تعلن تسليم الموقع المحدد لانشاء مدينة اور الجديدة للفريق الاستشاري

2021/08/22 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت لحكومة محافظة ذي قار، اليوم الأحد، تسليم الموقع المحدد لانشاء مدينة اور الجديدة الى الفريق الاستشاري.

وقال النائب الاول لمحافظ ذي قار، محمد هادي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تسليم الموقع المحدد لانشاء مدينة اور الجديدة الى الفريق الاستشاري الذي سيعد مخطط الموقع يوم 1 / 9 المقبل" .

وأضاف نائب المحافظ: "يبدأ المتبرع المسيحي بانشاء بعض الخدمات الدينية والتجارية والصحية ضمن جزء من هذا المخطط بالاضافة الى البنى التحتية التي ستنفذها احدى الشركات".

وأكد هادي، أن "من خلال عمل مستمر بدراسة الموقع مع معاون المحافظ لشؤون التخطيط والاستشارين ومن الدوائر الخدمية والزراعة والبيئة وعقارات الدولة تم الانتهاء من تحديد الموقع والمباشرة باعداد مخطط الموقع ليبدأ بعد اكمال الموقع عملية تنفيذ البنى التحتية وبعض الخدمات الدينية والخدمات الاخرى".

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