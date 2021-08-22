"ضرائب ودولار".. ماذا بعد القانون المعد من المالية؟ تعاظم أموال الفاسدين في العراق

2021/08/22 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

عدت النائب عن التحالف الكردستاني ريزان شيخ دلير، اليوم الاحد، محاولات تشريع قانون الضرائب بانة سيعظم أموال الفاسدين ويزيد من معاناة المواطنين.

وقالت شيخ دلير في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "العراق بلد ريعي ويعتمد على النفط، وكل المواد ان كانت غذائية او خدمية للمواطن تدخل الى البلد من خلال الاستيراد"، مبينة ان "هذه الأمور تحتاج الى ضرائب، وهذا سوف يستفيد منه الفاسدون، وبذات الوقت سوف يزيد معاناة المواطن العراقي".

وتوقعت دلير، انه "في حال تشريع قانون للضرائب، سوف تظهر تداعيات اموال الفاسدين من الوضع الجديد"، مشيرة الى انه "في حيال خرج الشعب العراقي للتعبير عن رأيه ورفضه لمثل هكذا مشاريع، فستقوم الأحزاب الى انهاء أي تظاهرات لان لها القدرة على ذلك".

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