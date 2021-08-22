اللاعب كوريا يمنح اتلتيكو صدارة الليجا الاسبانية مؤقتا

2021/08/22 | 23:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تغلب أتلتيكو مدريد على فريق إلتشي، بهدف دون رد، في لقاء الجولة الثانية من منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليجا" الذي احتضنه ملعب (واندا ميتروبوليتانو).سجل هدف أتلتيكو مدريد والمباراة الوحيد النجم الأرجنتيني أنخيل كوريا في الدقيقة (39) من المباراة ، بصناعة من مواطنه والوافد الجديد للفريق، رودريجو دي باول.وواصل كوريا تألقه منذ بداية الموسم بعد أن قاد "الروخيبلانكوس" للفوز في مستهل مشوار الليجا في عقر دار سيلتا فيجو (1-2) بتسجيل هدفي اللقاء، ليعتلي صدارة هدافي المسابقة./انتهى9

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