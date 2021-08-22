درجال يؤكد ضرورة الاستفادة من التجربة اليابانية في قطاعي الرياضة والشباب

2021/08/22 | 23:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ضرورة الاستفادة من التجربة اليابانية في قطاعي الشباب والرياضة.وذكر بيان لوزارة الشباب :" ان درجال استقبل سفير اليابان في بغداد سوزوكي كوتارو، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تفعيل التعاون بين البلدين بالشكل الذي يخدم قطاعيّ الشباب والرياضة ".وشدد على ضرورة الاستفادة من التجربة اليابانية في هذين القطاعين المهمين، لاسيما ان اليابان حققت نجاحات كبيرة وفق احدث التقنيات العالمية في تدريب وتأهيل الشباب.واضاف الوزير :" اننا تواقون لزيارة اليابان للاطلاع على البنى التحتية والمنشآت الرياضية اليابانية وحضارة هذا البلد العريق، والعمل الخاص الذي يعنى بالمجال الشبابي للافادة من هذه التجربة".واوضح :" ان رؤية الحكومة المركزية ووزارة الشباب تصب في مصلحة الشباب ، وهدفهما الارتقاء بهم على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات المالية"./انتهى9

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