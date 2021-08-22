الكويت تعلن مساهمتها في إجلاء آلاف الأفغان

2021/08/22 | 23:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دولة الكويت، الأحد، موافقتها على عبور آلاف أفغاني ممن سيتم إجلائهم من أفغانستان في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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