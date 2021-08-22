وزارة الزراعة تحدد ضوابط نقل الثروة الحيوانية المحلية بين المحافظات

2021/08/22 | 23:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، ضوابط نقل الثروة الحيوانية المحلية بين كافة المحافظات بضمنها اقليم كردستان واعتبارا من 22 اب الحالي.وذكر بان للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزارة الزراعة حددت ضوابط نقل الثروة الحيوانية المحلية بين المحافظات لتفادي ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، و بناءَ على قرار هيئة الرأي في …

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