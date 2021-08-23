الكاظمي‭ ‬عارضاً‭ ‬الشراكة‭:‬التباحث‭ ‬مع‭ ‬الكويت ضروري‭ ‬لرسم‭ ‬خريطة‭ ‬طريق‭ ‬اقليمية

2021/08/23 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬عراقية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬أمام‭ ‬الكويتيين‭ ‬ ‭ ‬بغداد‭ -‬الكويت‭ -‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬الكويت‭ ‬امس،‭ ‬سعي‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬تعاون‭ ‬اقتصادي‭ ‬مع‭ ‬الكويت‭ ‬ورفع‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬فيما‭ ‬تشكلت‭ ‬لجنتان‭ ‬عراقية‭ ‬وكويتية‭ ‬لمتابعة‭ ‬الملفات‭ ‬العالقة‭.‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬ان‭ ‬الكويتيين‭ ‬كانوا‭ ‬يرهنون‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ […]

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