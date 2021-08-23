2021/08/23 | 00:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فرص استثمارية عراقية غير مسبوقة أمام الكويتيين بغداد -الكويت -الزمان أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في زيارته الى الكويت امس، سعي العراق إلى تعاون اقتصادي مع الكويت ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
فيما تشكلت لجنتان عراقية وكويتية لمتابعة الملفات العالقة.
وقال مصدر مطلع ان الكويتيين كانوا يرهنون تطوير العلاقات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي عارضاً الشراكة:التباحث مع الكويت ضروري لرسم خريطة طريق اقليمية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما تشكلت لجنتان عراقية وكويتية لمتابعة الملفات العالقة.
وقال مصدر مطلع ان الكويتيين كانوا يرهنون تطوير العلاقات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي عارضاً الشراكة:التباحث مع الكويت ضروري لرسم خريطة طريق اقليمية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي عارضاً الشراكة:التباحث مع الكويت ضروري لرسم خريطة طريق اقليمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).