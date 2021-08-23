العراق والكويت:العلاقات الصحيحة

2021/08/23 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ينبغي‭ ‬ان‭ ‬تقوم‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬والكويت‭ ‬علاقات‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأوصاف،‭ ‬صحيحة‭ ‬وقوية‭ ‬ومفيدة،‭ ‬لكلا‭ ‬الطرفين‭.‬وحين‭ ‬لا‭ ‬يستشعر‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬انَّ‭ ‬ذلك‭ ‬متوافر‭ ‬في‭ ‬العلاقة،‭ ‬تكون‭ ‬العثرات‭ ‬قابلة‭ ‬للتوالد‭ ‬والنمو‭ ‬والاعاقة‭.‬ ما‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬عراقية‭ ‬يجلس‭ ‬على‭ ‬كرسيه‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬إلا‭ ‬وطار‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬فرصة‭ ‬ليحلّ‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬قيادتها،‭ […]

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