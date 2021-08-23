2021/08/23 | 00:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- د.
فاتح عبدالسلام ينبغي ان تقوم بين العراق والكويت علاقات ثلاثية الأوصاف، صحيحة وقوية ومفيدة، لكلا الطرفين.
وحين لا يستشعر أي طرف انَّ ذلك متوافر في العلاقة، تكون العثرات قابلة للتوالد والنمو والاعاقة.
ما من رئيس حكومة عراقية يجلس على كرسيه في بغداد، إلا وطار في أقرب فرصة ليحلّ في الكويت ضيفاً على قيادتها، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والكويت:العلاقات الصحيحة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فاتح عبدالسلام ينبغي ان تقوم بين العراق والكويت علاقات ثلاثية الأوصاف، صحيحة وقوية ومفيدة، لكلا الطرفين.
وحين لا يستشعر أي طرف انَّ ذلك متوافر في العلاقة، تكون العثرات قابلة للتوالد والنمو والاعاقة.
ما من رئيس حكومة عراقية يجلس على كرسيه في بغداد، إلا وطار في أقرب فرصة ليحلّ في الكويت ضيفاً على قيادتها، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والكويت:العلاقات الصحيحة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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